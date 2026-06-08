В Ла Лиге отреагировали на переизбрание Флорентино Переса на пост президента «Реала»

Пресс-служба испанской Ла Лиги прокомментировала победу президента мадридского «Реала» Флорентино Переса на внеочередных выборах. 79-летний функционер остался на своём посту и продлил полномочия до лета 2030 года.

«Ла Лига поздравляет Флорентино Переса с переизбранием на пост президента «Реала». Желаем ему успехов на этом новом этапе, полны решимости работать на благо роста и развития чемпионата Испании», — говорится в официальном заявлении пресс-службы Ла Лиги в соцсети X.

Флорентино Перес занял пост президента мадридского «Реала» в восьмой раз. Его оппонентом на выборах был бизнесмен Энрике Рикельме.