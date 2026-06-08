Участник ЧМ-2018 Кутепов: игроки сборной России должны сами себя мотивировать

Бывший защитник сборной России Илья Кутепов высказался о мотивации национальной команды России на товарищеские матчи в условиях международного отстранения.

«Здесь всё зависит от внутренней мотивации. Каждый футболист — профессионал. Он должен искать стимулы внутри себя. Сейчас ситуация такова, что нужно играть именно с такими соперниками. Как говорил один тренер в моей карьере, три очка дают и за Бразилию, и за Буркина-Фасо. Правда, для этого нужна хоть какая-то турнирная таблица. В любом случае игроки сборной должны сами себя мотивировать», – сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.