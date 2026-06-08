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Экс-тренер «Урала» Тарханов объяснил увольнение Березуцкого с поста главного тренера

Экс-тренер «Урала» Тарханов объяснил увольнение Березуцкого с поста главного тренера
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Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов отреагировал на увольнение Василия Березуцкого с поста главного тренера екатеринбуржцев.

«За короткий промежуток времени тренеру сложно что-то резко изменить. Надо иметь огромный опыт, чтобы поменять игру. Наверняка предыдущие тренеры играли в один футбол, а мысли у Березуцкого были совершенно другие. Может, футболисты не всё понимали.

Есть много моментов, которые не позволяют тренеру вытащить команду на определённый уровень, чтобы решить задачи. Хотя я изначально думал, что «Факел» и «Урал» на 100% выйдут в РПЛ», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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