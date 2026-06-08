«Комо» отверг предложение «Астон Виллы» по Батурине — SportWitness

«Комо» отклонил предложение «Астон Виллы» по полузащитнику итальянского клуба Мартину Батурине. Об этом сообщает издание SportWitness.

Английский клуб предложил за хорвата от € 50 млн до € 55 млн, однако «Комо» оценивает вингера в € 80 млн. Ещё один неназванный английский клуб также сделал предложение по игроку, однако и оно было отклонено.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хорвата составляет € 30 млн. Помимо английских клубов, полузащитником интересуется мюнхенская «Бавария».

Контракт Батурины с «Комо» рассчитан до июня 2030 года. В сезоне-2025/2026 итальянской Серии А он сыграл в 29 матчах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.