Защитник сборной России Вахания рассказал, что знает о команде Тринидада и Тобаго

Футболист сборной России Илья Вахания рассказал, что знает о команде Тринидада и Тобаго, с которой россияне 9 июня проведут товарищеский матч.

«Отличное настроение после Волгограда. Ждём следующей игры — очень хотим побыстрее сыграть. С Калининградом такие же взаимоотношения, как и с другими городами. Приезжаем одним днём, играем и уезжаем. Позиционирую себя как хозяин стадиона — надеюсь, будет что-то интересное. Очень приятный ажиотаж. Здесь приятно играть, а стадион отлично заполняется.

Об отпуске не думаем. Стараемся думать о предстоящей игре. После встречи уже задумаемся об отпуске. Тринидад и Тобаго — команда, которая старается играть в футбол. Просто так мяч не выбивают, стараются выходить через короткий пас, поэтому должно быть интересно», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.