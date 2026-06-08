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Защитник сборной России Вахания рассказал, что знает о команде Тринидада и Тобаго

Защитник сборной России Вахания рассказал, что знает о команде Тринидада и Тобаго
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Футболист сборной России Илья Вахания рассказал, что знает о команде Тринидада и Тобаго, с которой россияне 9 июня проведут товарищеский матч.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отличное настроение после Волгограда. Ждём следующей игры — очень хотим побыстрее сыграть. С Калининградом такие же взаимоотношения, как и с другими городами. Приезжаем одним днём, играем и уезжаем. Позиционирую себя как хозяин стадиона — надеюсь, будет что-то интересное. Очень приятный ажиотаж. Здесь приятно играть, а стадион отлично заполняется.

Об отпуске не думаем. Стараемся думать о предстоящей игре. После встречи уже задумаемся об отпуске. Тринидад и Тобаго — команда, которая старается играть в футбол. Просто так мяч не выбивают, стараются выходить через короткий пас, поэтому должно быть интересно», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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