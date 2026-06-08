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Бывшим тренером «Селтика» Уилфридом Нэнси интересуются клубы Лиги 1

Бывшим тренером «Селтика» Уилфридом Нэнси интересуются клубы Лиги 1
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Бывшим тренером «Селтика» Уилфридом Нэнси интересуются два клуба французской Лиги 1. Француза хотят подписать «Лорьян», не сумевший договориться о продлении контракта с Оливье Панталони, и «Ницца», в которой в ближайшее время может произойти смена владельцев. Сам тренер ранее сообщал о желании работать в Лиге 1.

«Это был вопрос времени, и тогда время было неподходящим. Сейчас хочу перейти в Лигу 1, если появится такая возможность. Я не принимаю решений, но я готов», – приводит слова Нэнси RMC Sport.

В январе «Селтик» уволил француза через месяц после его назначения. В восьми матчах под его руководством шотландский клуб потерпел шесть поражений.

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