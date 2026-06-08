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Врач рассказал о самочувствии Эриксена, потерявшего сознание в матче с Украиной

Врач рассказал о самочувствии Эриксена, потерявшего сознание в матче с Украиной
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Мортен Боэзен, врач сборной Дании, высказался о состоянии полузащитника команды Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в товарищеском матче с Украиной. Игра была прервана при счёте 2:1 в пользу скандинавов. Ранее у Эриксена уже случалась остановка сердца во время матча с Финляндией на чемпионате Европы — 2020.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Остановлен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

«Я разговаривал с Кристианом сегодня утром. Он чувствует себя хорошо. Сейчас находится рядом с семьёй и сохраняет бодрость духа. Ожидается, что в ближайшее время его выпишут из больницы, он сможет вернуться домой. Мы заботимся об игроках и сотрудниках и поддерживаем с ними связь», — приводит слова Боэзена пресс‑служба Датского футбольного союза.

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