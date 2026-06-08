Вратарь «Локо» Митрюшкин рассказал, что будет поддерживать сборную Мексики на ЧМ-2026

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин рассказал, какую сборную будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира — 2026. Он выразил симпатию национальной команде Мексики.

«На чемпионате мира симпатизирую Мексике, потому что там играет мой одноклубник. Однако выиграет, скорее всего, Франция. Также среди фаворитов Испания и Англия», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Всего в турнире примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ выйдут по две сборные из каждого квартета и восемь сильнейших команд, занявших третьи места.