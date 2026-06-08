Защитник «Оренбурга» Муфи близок к переходу в «Балтику»

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи близок к переходу в «Балтику». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера должна составить € 500 тыс.

30-летний латераль перебрался в «Оренбург» из клуба «Видад» перед стартом минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Всего в его активе гол и результативная передача в 24 матчах РПЛ-2025/2026.

«Оренбург» завершил сезон на 15-м месте в итоговой турнирной таблице чемпионата России и вылетел в Лигу Pari. «Балтика» финишировала на шестой строчке. В активе команды 46 набранных очков в 30 турах. Калининградцы выйдут из отпуска 15 июня.