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Защитник «Оренбурга» Муфи близок к переходу в «Балтику»

Защитник «Оренбурга» Муфи близок к переходу в «Балтику»
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Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи близок к переходу в «Балтику». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера должна составить € 500 тыс.

30-летний латераль перебрался в «Оренбург» из клуба «Видад» перед стартом минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Всего в его активе гол и результативная передача в 24 матчах РПЛ-2025/2026.

«Оренбург» завершил сезон на 15-м месте в итоговой турнирной таблице чемпионата России и вылетел в Лигу Pari. «Балтика» финишировала на шестой строчке. В активе команды 46 набранных очков в 30 турах. Калининградцы выйдут из отпуска 15 июня.

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