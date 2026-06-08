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Тюкавин: Матвей Сафонов доказал, что является первым номером в «ПСЖ»

Тюкавин: Матвей Сафонов доказал, что является первым номером в «ПСЖ»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о голкипере французского «ПСЖ» Матвее Сафонове. По словам Тюкавина, вратарь уже доказал, что является первым номером парижан.

— Год назад могли представить, что Матвей Сафонов станет основным вратарём лучшего клуба Европы и в этом качестве выиграет Лигу чемпионов?
— Нет, не мог.

— Сейчас какие эмоции испытываете от того, что с таким человеком пересекаетесь в сборной?
— Матвей — молодец. Доказал своей работой, своим трудом, что достоин быть основным вратарём «ПСЖ». Да, первое время он не играл в старте, но не складывал руки, не бросал якорь, а работал над собой и доказал, что является первым номером в клубе, — приводят слова Тюкавина «Известия».

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