Тюкавин: Матвей Сафонов доказал, что является первым номером в «ПСЖ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о голкипере французского «ПСЖ» Матвее Сафонове. По словам Тюкавина, вратарь уже доказал, что является первым номером парижан.

— Год назад могли представить, что Матвей Сафонов станет основным вратарём лучшего клуба Европы и в этом качестве выиграет Лигу чемпионов?

— Нет, не мог.

— Сейчас какие эмоции испытываете от того, что с таким человеком пересекаетесь в сборной?

— Матвей — молодец. Доказал своей работой, своим трудом, что достоин быть основным вратарём «ПСЖ». Да, первое время он не играл в старте, но не складывал руки, не бросал якорь, а работал над собой и доказал, что является первым номером в клубе, — приводят слова Тюкавина «Известия».