Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Спартака» Кутепов предположил, почему Кононов не добился успеха в «Торпедо»

Экс-защитник «Спартака» Кутепов предположил, почему Кононов не добился успеха в «Торпедо»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Илья Кутепов предположил, почему экс-тренер красно-белых Олег Кононов не добился успеха в московском «Торпедо».

— Почему у Кононова не получилось в «Торпедо»? Допускаете, что увольнение из «Спартака» в 2019 году на его последующую карьеру негативно повлияло.
— Думаю, нынешняя ситуация с «Торпедо» никак не связана с уходом Кононова из «Спартака». Жизнь идёт, у всех свои проблемы, дела и заботы. Олег Георгиевич — очень квалифицированный специалист и мастер своего дела. Не думаю, что какие-то футбольные бэкграунды дают о себе знать до сих пор. Скорее всего, есть личные дела или что-то ещё. В «Торпедо» он неплохо работал, – сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Официально
«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова с поста главного тренера клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android