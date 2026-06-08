Экс-защитник «Спартака» Кутепов предположил, почему Кононов не добился успеха в «Торпедо»

Бывший футболист «Спартака» Илья Кутепов предположил, почему экс-тренер красно-белых Олег Кононов не добился успеха в московском «Торпедо».

— Почему у Кононова не получилось в «Торпедо»? Допускаете, что увольнение из «Спартака» в 2019 году на его последующую карьеру негативно повлияло.

— Думаю, нынешняя ситуация с «Торпедо» никак не связана с уходом Кононова из «Спартака». Жизнь идёт, у всех свои проблемы, дела и заботы. Олег Георгиевич — очень квалифицированный специалист и мастер своего дела. Не думаю, что какие-то футбольные бэкграунды дают о себе знать до сих пор. Скорее всего, есть личные дела или что-то ещё. В «Торпедо» он неплохо работал, – сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.