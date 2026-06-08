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«Акрон» объявил о назначении нового главного тренера

«Акрон» объявил о назначении нового главного тренера
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Тольяттинский «Акрон» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал сербский специалист Срджан Благоевич. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт с новым тренером рассчитан на четыре сезона.

«Сербский специалист подписал четырёхлетний контракт с нашим клубом. Срджан Благоевич приступит к работе с командой на летних сборах. Добро пожаловать в Тольятти!» — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале.

Последним местом работы 53-летнего специалиста оставался сербский «Партизан». Под его руководством команда провела 11 матчей, одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

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