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Тарханов: Юран — жёсткий и требовательный тренер, «Урал» обязан выходить в РПЛ

Тарханов: Юран — жёсткий и требовательный тренер, «Урал» обязан выходить в РПЛ
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Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на новости о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера екатеринбуржцев.

«Юран ушёл из «СКА-Хабаровска» по семейным обстоятельствам. Наверное, поступило предложение из «Урала», поэтому он и ушёл. Юран — хороший тренер, у него жёсткая и требовательная линия. Нужно время, чтобы команда адаптировалась под его игру. Надо заниматься и селекцией. Если «Урал» укрепится за счёт трансферов, они обязаны выходить в РПЛ. Потому что в стыковых матчах с «Динамо» Махачкала были судейские ошибки», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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