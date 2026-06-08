Агент Бена Загре сообщил, что футболист скончался после продолжительной борьбы с раком

Агент Дмитрий Селюк, представлявший интересы Бена Загре, сообщил, что футболист скончался после продолжительной борьбы с раком. В России игрок из Буркина-Фасо был известен по выступлениям за «Шинник».

«К сожалению, Бен скончался… Это весёлый и доброжелательный парень. Его все запомнят таким. Он всегда улыбался! Вчера умер. Год назад я его отправил в Германию — немецкие врачи сказали, что уже та стадия рака, что, дай бог, родителей увидит. Просто удивляюсь, как ярославские врачи этого не увидели. Благодаря химиотерапии он выдержал год.

Мне звонит Конате, сборная Буркина-Фасо, которой завтра играть в Беларуси. Они все в шоке. Такой молодой… Все будут помнить его добрым парнем. Он оставил хорошее впечатление и как игрок, и как человек. Пусть земля ему будет пухом», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.