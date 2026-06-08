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Владелец «Акрона» объяснил выбор нового главного тренера

Владелец «Акрона» объяснил выбор нового главного тренера
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Владелец «Акрона» Павел Морозов объяснил выбор сербского специалиста Срджана Благоевича на пост нового главного тренера клуба. О назначении было объявлено в понедельник, 8 июня.

«Ключевым моментом при выборе нового тренера была его способность и приверженность к построению инициативного футбола. Срджан зарекомендовал себя специалистом, умеющим хорошо использовать сильные стороны своей команды и развивать футболистов. Команда начинает новый этап своего развития, надеюсь, обретёт стабильность благодаря приглашению Благоевича», — приводит слова Морозова официальный сайт «Акрона».

Благоевич подписал с тольяттинцами контракт на четыре года. Полный состав помощников серба будет представлен позже.

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