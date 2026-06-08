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Илья Кутепов — о «Торпедо»: команда с такой историей должна играть в РПЛ

Илья Кутепов — о «Торпедо»: команда с такой историей должна играть в РПЛ
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Бывший футболист «Торпедо» Илья Кутепов высказался о результатах и амбициях московского клуба. Он считает, что клуб с такой историей должен выступать на уровне Мир Российской Премьер-Лиги. Он пожелал автозаводцам вернуться в элитный дивизион.

«С учётом всех вводных данных надеюсь, что «Торпедо» проведёт следующий сезон более плодотворно и результативно. Команда с такой историей должна играть не в ФНЛ, а в РПЛ. Желаю, чтобы «Торпедо» вернулось в высшую лигу нашего чемпионата и там себя проявляло более ярко и приятно для своих болельщиков», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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