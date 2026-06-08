Сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу — 2026: расписание матчей, соперники
В среду, 17 июня, сборная Аргентины по футболу проведёт свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей аргентинской команды на групповом этапе.
Расписание матчей сборной Аргентины на ЧМ-2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|Счет
|Группа J. 1-й тур
|17.06.2026 04:00
|Аргентина – Алжир
|–: –
|Группа J. 2-й тур
|22.06.2026 20:00
|Аргентина – Австрия
|–: –
|Группа J. 3-й тур
|28.06.2026 05:00
|Иордания – Аргентина
|–: –
Всего в турнире примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ выйдут по две сборные из каждого квартета и восемь сильнейших команд, занявших третьи места.
Материалы по теме
Комментарии