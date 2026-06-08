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Сборная Аргентины на ЧМ по футболу 2026: расписание матчей, соперники на чемпионате мира по футболу

Сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу — 2026: расписание матчей, соперники
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В среду, 17 июня, сборная Аргентины по футболу проведёт свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей аргентинской команды на групповом этапе.

Расписание матчей сборной Аргентины на ЧМ-2026:

ТурДатаМатчСчет
Группа J. 1-й тур17.06.2026 04:00АргентинаАлжир–: –
Группа J. 2-й тур22.06.2026 20:00АргентинаАвстрия–: –
Группа J. 3-й тур28.06.2026 05:00ИорданияАргентина–: –

Всего в турнире примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ выйдут по две сборные из каждого квартета и восемь сильнейших команд, занявших третьи места.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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