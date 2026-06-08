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Юрий Матвеев: надеюсь, «Урал» наконец решит задачу — такой мощный регион остался без РПЛ

Юрий Матвеев: надеюсь, «Урал» наконец решит задачу — такой мощный регион остался без РПЛ
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Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил перспективы екатеринбургской команды вернуться в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2026/2027.

«Очень надеюсь, что «Урал» наконец решит задачу. Такой мощный регион остался без РПЛ… Очень хочу, чтобы на стадион приезжали команды уровня «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Местных болельщиков приучили к хорошему футболу. Хотелось бы, чтобы «Урал» как можно скорее вернулся, желаю этого клубу», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать российский специалист Сергей Юран.

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