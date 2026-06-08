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Глава ВТБ Андрей Костин назвал безумными санкции против российского футбола

Глава ВТБ Андрей Костин назвал безумными санкции против российского футбола
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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что процесс возвращения российских футбольных клубов и сборных на международную арену скоро начнётся, а также подчеркнул, что действующие санкции безумные и контрпродуктивные.

«Думаю, что процесс пойдёт сейчас. Вы видите по летним видам спорта, что идёт хорошая динамика. Думаю, что здесь тоже будут сдвиги. Эти санкции абсолютно безумные и контрпродуктивные. Поэтому думаю, вернёмся, и это скажется на уровне игры наших спортсменов», — приводит слова Костина ТАСС.

С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

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