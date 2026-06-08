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Гендиректор «Акрона»: зимой к Благоевичу был интерес со стороны клубов РПЛ

Гендиректор «Акрона»: зимой к Благоевичу был интерес со стороны клубов РПЛ
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Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба серба Срджана Благоевича, а также рассказал об интересе к специалисту со стороны клубов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мы собрали достаточную экспертизу по работе Срджана в Сербии. Благоевич – тренер с прогрессивным и современным подходом, к которому ещё зимой был интерес со стороны различных клубов РПЛ.

Уверены, что большой опыт работы тренера в различных чемпионатах поможет «Акрону» сделать шаг вперёд. Надеемся, что наше сотрудничество будет результативным и долгосрочным», — приводит слова Клюшева официальный сайт «Акрона».

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