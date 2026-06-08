Участник ЧМ-2018 Илья Кутепов ответил, за кого будет болеть на чемпионате мира в США

Бывший футболист сборной России Илья Кутепов ответил, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Он признался, что будет поддерживать сборную Бразилии.

«Список участников ещё больше расширился, добавилось много сборных. Чемпионат мира будет очень интересным. Пристально буду следить за сборной Бразилии. Эту команду возглавляет Карло Анчелотти, один из моих любимых тренеров, который в своё время очень хорошо себя проявил в «Милане». Мне импонирует этот человек, его тренерская мысль и направление», – сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.