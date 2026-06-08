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Далер Кузяев назвал главного фаворита и лучшего футболиста предстоящего чемпионата мира

Далер Кузяев назвал главного фаворита и лучшего футболиста предстоящего чемпионата мира
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Бывший футболист сборной России Далер Кузяев рассказал, кого считает главным фаворитом предстоящего чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, а также предположил, кто станет лучшим игроком турнира.

«Фаворит чемпионата мира — сборная Испании. Лучшим игроком ЧМ-2026 станет Ламин Ямаль», — приводит слова Кузяева Transfermarkt.

Испания начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе H. Её соперниками станут команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Для 18-летнего вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля этот ЧМ станет первым в карьере. Два года назад он стал с национальной командой чемпионом Европы.

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