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Тарханов: футболисты без мотивации должны уходить из сборной России

Тарханов: футболисты без мотивации должны уходить из сборной России
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Известный российский тренер Александр Тарханов заявил, что футболисты без мотивации должны уходить из сборной России. По словам специалиста, в национальной команде должны выступать только те игроки, которые готовы показывать себя.

«Если футболист попал в сборную России — это уже мотивация. Не должно быть такого, что нет настроя. Игроки за клуб должны в любом матче выйти и сыграть, а за сборную — тем более. Футболисты должны показывать себя в сборной, чтобы их дальше вызывали и они имели место в основном составе. Кто не мотивирован, должны уходить из сборной — и всё», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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