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Сольбаккен раскритиковал Шотландию за отказ от товарищеского матча

Сольбаккен раскритиковал Шотландию за отказ от товарищеского матча
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался об отказе национальной команды Шотландии от запланированного товарищеского матча. По словам специалиста, решение шотландской стороны было неожиданным и лишено должного уведомления.

«Это было очень неожиданно для меня, и это непрофессионально со стороны Шотландии. Непрофессионально, что тренер не позвонил мне, а поручил менеджеру команды сообщить нам об отмене игры после того, как мы закончили тренировку в субботу. Не думаю, что травмы, на которые они ссылаются, появились после последней тренировки. Это не так. Разочаровывает. Непрофессионально. Но нам приходится с этим жить», — цитирует Сольбаккена talkSPORT.

Закрытая товарищеская встреча должна была пройти 9 июня в Шарлотт на тренировочной базе шотландцев в рамках подготовки к чемпионату мира. Норвежцы планировали предоставить игровую практику футболистам, не задействованным в официальных матчах. Шотландцы отменили игру, сославшись на травмы. При этом главный тренер Стив Кларк после победного матча с Боливией (4:0) 7 июня заявил, что новых повреждений у команды нет. Сборная Норвегии в воскресенье провела контрольный матч с Марокко (1:1). Шотландия начнёт турнир 14 июня встречей с Гаити.

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