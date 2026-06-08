Сольбаккен раскритиковал Шотландию за отказ от товарищеского матча

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался об отказе национальной команды Шотландии от запланированного товарищеского матча. По словам специалиста, решение шотландской стороны было неожиданным и лишено должного уведомления.

«Это было очень неожиданно для меня, и это непрофессионально со стороны Шотландии. Непрофессионально, что тренер не позвонил мне, а поручил менеджеру команды сообщить нам об отмене игры после того, как мы закончили тренировку в субботу. Не думаю, что травмы, на которые они ссылаются, появились после последней тренировки. Это не так. Разочаровывает. Непрофессионально. Но нам приходится с этим жить», — цитирует Сольбаккена talkSPORT.

Закрытая товарищеская встреча должна была пройти 9 июня в Шарлотт на тренировочной базе шотландцев в рамках подготовки к чемпионату мира. Норвежцы планировали предоставить игровую практику футболистам, не задействованным в официальных матчах. Шотландцы отменили игру, сославшись на травмы. При этом главный тренер Стив Кларк после победного матча с Боливией (4:0) 7 июня заявил, что новых повреждений у команды нет. Сборная Норвегии в воскресенье провела контрольный матч с Марокко (1:1). Шотландия начнёт турнир 14 июня встречей с Гаити.