Антон Шастун рассказал, за какого вратаря будет болеть на ЧМ-2026

Известный комик и шоумен Антон Шастун рассказал, за какого вратаря персонально будет болеть на ЧМ-2026.

— За кого из вратарей вы будете болеть на ЧМ? За какую сборную?

— Я стараюсь смотреть все матчи каждого крупного турнира. В этот раз, наверное, не получится, потому что чемпионат мира расширили до 48 команд — будет невероятное количество матчей. Не обещаю, что посмотрю все, но буду следить за топовыми сборными.

Если выделять вратаря, то выберу Гильермо Очоа из сборной Мексики. Есть всего три футболиста, которые едут на шестой чемпионат мира, — это Месси, Роналду и Очоа. Я совсем не слежу за его клубной карьерой, но помню, что на всех чемпионатах мира он очень круто играет, — приводит слова Шастуна пресс-служба Winilne.

Стоит отметить, что Антон Шастун является амбассадором Winline.