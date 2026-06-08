Король Карл III утвердил разовый выходной день в дату первого матча Шотландии на ЧМ-2026

Король Карл III утвердил разовый выходной в день первого матча сборной Шотландии на чемпионате мира – 2026.

В 1-м туре группового этапа Шотландии предстоит встретиться с Гаити. Матч состоится 14 июня в 2:00 для шотландских болельщиков (4:00 мск). Первый министр Шотландии Джон Суинни предложил ввести разовый выходной, чтобы болельщики могли поддержать команду и восстановиться перед работой. Его инициатива была поддержана королём Карлом III.

«Этим летом Шотландия окажется на мировой арене, и я хочу, чтобы как можно больше людей смогли отпраздновать этот момент. Я очень благодарен Его Величеству королю Карлу за одобрение этого предложения и призываю работодателей по всей стране сотрудничать с работниками для организации соответствующих мероприятий, которые позволят как можно большему числу из них принять участие в торжествах», – приводит слова Суинни The Sun.

Шотландия сыграет на чемпионате мира впервые с 1998 года. В рамках группового этапа она также встретится с Марокко (20 июня) и Бразилией (25 июня).