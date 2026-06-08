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«Милан» вновь заинтересован в Жан-Филиппе Матета

«Милан» вновь заинтересован в Жан-Филиппе Матета
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«Милан» возобновил свой интерес к нападающему «Кристал Пэлас» Жан-Филиппу Матета. Об этом сообщает Footmercato.

Клуб уже хотел приобрести игрока в предыдущее зимнее окно, однако сделка сорвалась из-за его проблем с коленом. Предполагается, что француз может перейти в «Милан» вместе со своим тренером Оливером Гласнером, который уже покинул «Кристал Пэлас» и в данный момент проводит переговоры с итальянским клубом.

Контракт Матета с английским клубом рассчитан до 2027 года. Он забил 12 голов в сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги, а также стал автором единственного гола в матче финала Лиги конференций с «Райо Вальекано» (1:0).

В данный момент нападающий находится в расположении сборной Франции для участия в чемпионате мира – 2026.

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