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Фёдор Смолов заявил, что продолжает ходить в «Кофеманию»

Фёдор Смолов заявил, что продолжает ходить в «Кофеманию»
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Бывший нападающий «Урала», «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что продолжает ходить в «Кофеманию». В сентябре прошлого года в отношении экс-футболиста возбуждали дело из-за драки в этом кафе, однако в апреле суд прекратил разбирательство в связи с примирением сторон.

— Видели ваше фото с Хабибом и Исламом Махачевым с подписью: «Теперь чё, «Кофемания»?! Получается, отпустили всю эту историю, раз уже иронизируете на этот счёт?
— Конечно, отпустил. Потому что со стороны правоохранительных органов процесс закончился. Поэтому, конечно, уже отпустил эту историю.

— В «Кофеманию» теперь не ходите?
— Хожу, хожу, — приводит слова Смолова Legalbet.

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