Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Манчини станет новым тренером сборной Италии — Джанлука Ди Марцио

Роберто Манчини станет новым тренером сборной Италии — Джанлука Ди Марцио
Комментарии

Эксперт по трансферам Джанлука Ди Марцио заявил, что новым главным тренером сборной Италии станет Роберто Манчини. С ним согласен ряд итальянских источников. В том числе утверждается, что Манчини подпишет контракт на сумму € 2 млн в год до 2030-го.

«Его возвращение в сборную – это всего лишь формальность, поэтому Роберто предстоит осуществить этот переход, о начале которого он, честно говоря, намекал и раньше», – приводит слова Ди Марцио TUTTOmercatoWEB.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством она выиграла Евро-2021. В данный момент главным тренером команды является Сильвио Бальдини.

Материалы по теме
Сборная Италии с минимальным счётом обыграла Грецию в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android