Спортивный директор «Акрона» дал характеристику новому главному тренеру клуба Благоевичу

Спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой высказался о профессиональных качествах нового главного тренера тольяттинцев Срджана Благоевича. С сербским специалистом был заключён контракт на четыре сезона.

«Философия Срджана Благоевича отвечает запросам «Акрона»: он умеет работать с молодыми футболистами и придерживается близких клубу игровых принципов – нацелен на контроль мяча, высокий прессинг, компактность при игре в обороне и быструю игру в переходных фазах.

Это прежде всего специалист с успешным опытом работы в близких нам по условиям и менталитету чемпионатах в командах разного статуса. Срджан также свободно владеет русским языком, это сократит время на адаптацию в новом коллективе и поможет выстроить эффективную коммуникацию», — приводит слова Буртового официальный сайт «Акрона».