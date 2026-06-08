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Спортивный директор «Акрона» дал характеристику новому главному тренеру клуба Благоевичу

Спортивный директор «Акрона» дал характеристику новому главному тренеру клуба Благоевичу
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Спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой высказался о профессиональных качествах нового главного тренера тольяттинцев Срджана Благоевича. С сербским специалистом был заключён контракт на четыре сезона.

«Философия Срджана Благоевича отвечает запросам «Акрона»: он умеет работать с молодыми футболистами и придерживается близких клубу игровых принципов – нацелен на контроль мяча, высокий прессинг, компактность при игре в обороне и быструю игру в переходных фазах.

Это прежде всего специалист с успешным опытом работы в близких нам по условиям и менталитету чемпионатах в командах разного статуса. Срджан также свободно владеет русским языком, это сократит время на адаптацию в новом коллективе и поможет выстроить эффективную коммуникацию», — приводит слова Буртового официальный сайт «Акрона».

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