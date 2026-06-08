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«Реал» просит лишить «Барселону» титулов из-за дела Негрейры — AS

«Реал» просит лишить «Барселону» титулов из-за дела Негрейры — AS
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Мадридский «Реал» просит УЕФА лишить «Барселону» титулов из-за дела бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Об этом сообщает онлайн-издание AS.

По данным источника, «сливочные» хотят, чтобы сине-гранатовых не только исключили из еврокубков, но и оставили без трофеев, которые были завоёваны ими в период с 2001 по 2018 год — в эти годы «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки. При этом отмечается, что УЕФА вряд ли пойдёт на такой шаг.

«Барселона» — действующий чемпион Испании по футболу. «Реал» Мадрид занял второе место в Ла Лиге сезона-2025/2026.

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