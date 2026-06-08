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Антон Шастун признался, что его вдохновляет Матвей Сафонов

Антон Шастун признался, что его вдохновляет Матвей Сафонов
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Известный комик и шоумен Антон Шастун рассказал, кто из современных голкиперов его вдохновляет. Он выделил вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова. Недавно он стал первым российским футболистом, выигравшим две Лиги чемпионов.

Кто из современных вратарей вас вдохновляет?
— Сейчас очень много крутых голкиперов. Если говорить именно о вдохновении, то не может не вдохновлять первый в истории российский футболист, выигравший две Лиги чемпионов — вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, — приводит слова Антона Шастуна пресс-служба Winilne.

Стоит отметить, что Антон Шастун является амбассадором Winline.

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