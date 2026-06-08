Известный комик и шоумен Антон Шастун рассказал, кто из современных голкиперов его вдохновляет. Он выделил вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова. Недавно он стал первым российским футболистом, выигравшим две Лиги чемпионов.

— Кто из современных вратарей вас вдохновляет?

— Сейчас очень много крутых голкиперов. Если говорить именно о вдохновении, то не может не вдохновлять первый в истории российский футболист, выигравший две Лиги чемпионов — вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, — приводит слова Антона Шастуна пресс-служба Winilne.

Стоит отметить, что Антон Шастун является амбассадором Winline.