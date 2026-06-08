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Экс-игрок сборной России Кутепов поддержал Кудряшова, который попал в ДТП на мотоцикле

Экс-игрок сборной России Кутепов поддержал Кудряшова, который попал в ДТП на мотоцикле
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Бывший футболист сборной России по футболу Илья Кутепов поддержал Фёдора Кудряшова, который недавно попал в ДТП на мотоцикле.

«Насчёт ДТП я слышал — мне пересказали новость. Желаю Фёдору поскорее прийти в нормальное состояние и поправиться, чтобы всё было хорошо. Надеюсь, обошлось без серьёзных травм и вреда здоровью. Я не вижу в этом ничего такого. Это нормальный этап жизни у человека, который проживает разные периоды. У всех случаются какие-то промахи и огрехи. Не думаю, что нужно на этом сильно заострять внимание. Так как Фёдор — публичная личность, это воспринимается чуть по-другому. Не вижу в этом ничего сверхъестественного или плохого. Захотелось человеку покататься на мотоцикле. Бывает, аварии у всех случаются. Сколько аварий мы видим каждый день. Не могу его осудить и сказать что-то плохое. Спокойно и нейтрально к этому отношусь. Желаю только скорейшего выздоровления, поправиться, чтобы всё было в порядке», – сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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