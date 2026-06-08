Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026.

«На чемпионате мира буду персонально болеть за Шотландию, Англию и Узбекистан. В Узбекистане я работал, там у меня осталось много друзей. В Англии и Шотландии играл, поэтому там тоже осталось много товарищей. За эти три сборные и буду болеть. А там уже как получится.

Не могу сказать, кто фаворит турнира. Пусть пройдёт групповой этап, тогда и будем оценивать. В наши времена мы знали, кто будет фаворитом чемпионата мира. А сейчас сложно ответить на этот вопрос. Всё меняется, и футбол прогрессирует», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.