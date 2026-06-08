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Илья Кутепов допустил возвращение в профессиональный футбол из Медиалиги

Илья Кутепов допустил возвращение в профессиональный футбол из Медиалиги
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Бывший защитник сборной России Илья Кутепов, ныне выступающий в Медиалиге, допустил своё возвращение в профессиональный футбол.

— Допускаете возвращение футболистом в РПЛ или ФНЛ?
— Какие шансы? Я не знаю. Но всё может быть. Завтра может кто-то позвонить и сказать: «Не хочешь поиграть?» Тем жизнь и интересна: ты не знаешь, что будет дальше. Конечно, мы строим планы, но они не всегда сбываются. Конкретно не могу сказать, что будет завтра. Может быть, вернусь, а может, пойду в другое направление.

— Например?
— Это может быть бизнес или что-то связанное с футболом. Вариантов масса. Надо выбрать только то, что по душе. Хочу заниматься тем, что будет приносить такое же удовольствие, какое приносил футбол, – сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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