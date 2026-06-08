Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Политический момент». Глушаков — о Неймаре в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

«Политический момент». Глушаков — о Неймаре в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026
Комментарии

Бывший российский полузащитник Денис Глушаков считает, что нападающий Неймар попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — 2026 не по спортивным причинам. 34-летний Неймар — лучший бомбардир в истории национальной бразильской команды, на его счету 79 голов.

«[Главный тренер сборной Бразилии] Карло Анчелотти — это большое имя в футболе. И то, что он взял Неймара на чемпионат мира, — это политический момент. Потому что Неймар — любимец публики и кумир Бразилии», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Последний танец Неймара. Не ждите от сборной Бразилии блеска на ЧМ-2026
Последний танец Неймара. Не ждите от сборной Бразилии блеска на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android