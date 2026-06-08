«Политический момент». Глушаков — о Неймаре в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бывший российский полузащитник Денис Глушаков считает, что нападающий Неймар попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — 2026 не по спортивным причинам. 34-летний Неймар — лучший бомбардир в истории национальной бразильской команды, на его счету 79 голов.

«[Главный тренер сборной Бразилии] Карло Анчелотти — это большое имя в футболе. И то, что он взял Неймара на чемпионат мира, — это политический момент. Потому что Неймар — любимец публики и кумир Бразилии», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.