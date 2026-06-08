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Канчельскис: российский футбол ещё лет пять будет мимо кассы и еврокубков

Канчельскис: российский футбол ещё лет пять будет мимо кассы и еврокубков
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о перспективах российских клубов и сборных вернуться на международный уровень.

«Хватит питать иллюзии. Мы ещё лет пять будем мимо кассы и еврокубков. Называйте вещи своими именами. Мы шесть лет будем не у дел. Что нам там рассказывают? Посмотрите на реальность. И не рассказывайте, что у нас всё хорошо. На жизнь надо смотреть реально. Давайте будем надеяться на хорошее и лучшее, но, к сожалению, всё будет не так», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре клуба. С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА.

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