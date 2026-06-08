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Кардиолог оценил шансы Эриксена продолжить карьеру после обморока в матче Дания — Украина

Кардиолог оценил шансы Эриксена продолжить карьеру после обморока в матче Дания — Украина
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Профессор кардиологии Хеннинг Мёлгаард высказался о ситуации с потерей сознания полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, произошедшей во время товарищеского матча скандинавской команды с Украиной, а также оценил перспективы игрока продолжить карьеру. Футболист упал в обморок, после чего матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Остановлен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

«Кардиостимулятор, несомненно, спас жизнь игрока. Но это может повториться завтра или через пять лет. Мы видим это у многих обычных людей с незначительными и незаметными заболеваниями сердца, у которых случается повторная остановка сердца, и именно тогда вступает в действие кардиостимулятор.

Примечательно не то, что это произошло. Такое случается со многими людьми. Примечательно то, что это произошло на футбольном поле. Когда вы получаете разряд от кардиостимулятора, это как удар ногой. Часто возникает своего рода «кислородный голод», который необходимо восполнить, прежде чем прийти в сознание. Но то, что он [Эриксен] смог самостоятельно добраться до машины скорой помощи — это хороший знак.

Однако подавляющее большинство профессиональных клубов не рискнут допустить его повторного падения», — приводит слова Мёлгаарда L'Équipe.

В июне 2021 года у Эриксена случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. После этого инцидента футболисту был установлен кардиостимулятор.

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