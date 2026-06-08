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ФИФА достигла соглашения с Лассаной Диарра по делу «Локомотива»

ФИФА достигла соглашения с Лассаной Диарра по делу «Локомотива»
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ФИФА достигла соглашения с бывшим полузащитником московского «Локомотива» и сборной Франции Лассаной Диарра по делу о правах на трансфер игрока. Об этом сообщила международная футбольная организация в понедельник, 8 июня.

Диарра требовал от ФИФА и Бельгийской футбольной ассоциации компенсацию в размере € 65 млн после того, как высший суд Европейского союза (CJEU) постановил, что некоторые правила международных футбольных организаций нарушают законы ЕС.

ФИФА оштрафовала Диарра на € 10 млн после того, как он покинул московский «Локомотив» через год после заключения четырёхлетнего контракта в 2014 году. В 2015 году переход игрока в «Шарлеруа» заблокировали из‑за санкций ФИФА за досрочный разрыв договора.

«В соответствии с достигнутым глобальным соглашением г-н Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все юридические споры между ними. ФИФА не признавала никакой ответственности и не производила никаких выплат в качестве компенсации. На данный момент ФИФА не будет давать никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении ФИФА.

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