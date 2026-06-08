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Фабио Гроссо назначен на пост главного тренера «Фиорентины»

Фабио Гроссо назначен на пост главного тренера «Фиорентины»
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«Фиорентина» на официальном сайте объявила о назначении Фабио Гроссо на пост главного тренера команды. Срок действия трудового договора специалиста с «фиолетовыми» рассчитан до лета 2028 года.

«Мы очень рады приветствовать Фабио Гроссо в «Фиорентине». Фабио — не только чемпион мира, он — тренер, который проложил свой путь упорным трудом, идеями и результатами, продемонстрировав способность руководить командами и справляться с важными задачами.

После сложного сезона мы хотим начать новую главу с энергией, амбициями и ответственностью. Мы верим, что у Фабио есть характер, правильный подход к работе и энтузиазм, чтобы помочь нам построить более сильную и конкурентоспособную «Фиорентину», всегда сохраняющую свою идентичность. Мы приветствуем его с большим доверием. Вперёд, «Фиорентина»!» — приводит слова президента клуба Джузеппе Комиссо пресс-служба «фиолетовых».

По итогам прошлого сезона «Фиорентина» заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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