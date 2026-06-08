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Моуринью предложил экс-защитнику «Реала» войти в тренерский штаб клуба — Романо

Моуринью предложил экс-защитнику «Реала» войти в тренерский штаб клуба — Романо
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Тренер Жозе Моуринью, который вскоре возглавит мадридский «Реал», предложил экс‑игроку Пепе Кеплеру войти в тренерский штаб клуба. Об этом сообщил Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным источника, Пепе рассматривает предложение, а мадридский клуб обсуждает его кандидатуру.

Пепе выступал за «Реал» в 2007-2017 годах и выиграл 14 трофеев, в том числе три чемпионства Ла Лиги и три Кубка Лиги чемпионов. После ухода из «Реала» в 2017 году он играл за турецкий «Бешикташ», а в январе 2019 года вернулся в «Порту».

8 августа 2024 года Пепе завершил карьеру. В течение карьеры футболист выступал за «Маритиму», «Порту», «Бешикташ», «Реал», а также за сборную Португалии.

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