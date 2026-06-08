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Аленичев: я не совсем мясной. Тем не менее сердце всегда принадлежит «Спартаку»

Аленичев: я не совсем мясной. Тем не менее сердце всегда принадлежит «Спартаку»
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал своё отношение к клубу.

«Я, наверное, не совсем мясной, потому что, как многие знают, родился в большом городе. Я не как Егор Титов. Егор Титов с шести лет в спартаковской школе, закончил спартаковскую академию. Вот он, наверное, чисто мясной. Поскольку я играл, кроме «Спартака», в «Локомотиве», поэтому себя таковым не считаю. Тем не менее моё сердце всегда принадлежит московскому «Спартаку», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год. В составе красно-белых футболист четырежды выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.

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