«Барселона» подаст заявку на проведение финала ЛЧ сезона-2028/2029 на «Камп Ноу» — MD

«Барселона» намерена предложить свой домашний стадион «Камп Ноу» для проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2028/2029. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб находится на заключительном этапе подготовки документов для подачи заявки. Окончательный срок приёма заявок — в среду, 10 июня. Отмечается, что сине-гранатовых в этом вопросе уже поддержали правительство Испании, городской совет Барселоны и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Каталонский стадион принимал финалы ЛЧ в 1989 и 1999 годах. Сине-гранатовые к этому моменту пять раз выигрывали Кубок/Лигу чемпионов.