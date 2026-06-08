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Сомалийскому арбитру Омару Артану отказали во въезде в США перед ЧМ‑2026 — Молина

Сомалийскому арбитру Омару Артану отказали во въезде в США перед ЧМ‑2026 — Молина
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Сомалийский арбитр Омар Артан не смог попасть в США, чтобы судить матчи чемпионата мира 2026 года, сообщил журналист Ромен Молина, работающий с BBC и The New York Times, в соцсети.

Он был в списке из 52 главных судей турнира. У Артана был дипломатический паспорт, но в аэропорту Майами ему отказали во въезде — и сразу отправили обратно в Турцию, не назвав причину.

Артан — первый сомалийский судья, которого включили в список арбитров финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году его признали лучшим африканским арбитром.

Для граждан Сомали действуют ограничения на въезд в США: большинству не дают некоторые виды виз. Исключение делают для дипломатов и тех, чья поездка важна для национальных интересов Штатов.

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