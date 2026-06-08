Экс-нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в 31 год объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивок Ориги в соцсетях объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 31 года.

«Моё футбольное предназначение выполнено. С детства я мечтал играть в самых больших турнирах и брать наиболее престижные трофеи. Я благодарен богу за всё это. Всем своим болельщикам по всему миру, которые помогали мне блистать, я бы хотел сказать следующее: каждый памятный момент и каждый гол, которые мы сотворили, навсегда останутся с нами.

Всем клубам, тренерам и партнёрам по командам, которые меня поддерживали, хочу сказать спасибо. Вы сформировали меня, в том числе и за пределами поля.

Играть за сборную Бельгию, будучи коренным представителем Кении, было настоящим удовольствием. А своей семье и всем своим близким скажу вот что: без вас я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Я всегда буду вам благодарен.

Миссия выполнена. Теперь я иду навстречу новому вызову», — сказано в публикации Ориги.

На протяжении карьеры Ориги также выступал за «Лилль», «Вольфсбург», «Милан» и «Ноттингем Форест».