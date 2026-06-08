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Роналдиньо обратился к сборной Бразилии перед ЧМ-2026

Роналдиньо обратился к сборной Бразилии перед ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо сделал обращение к национальной команде перед чемпионатом мира 2026 года.

«Какие же тоска и грусть в момент подготовки… Я так хорошо помню волнение и желание выйти на поле! Хочу пожелать всего наилучшего игрокам и персоналу, которые будут представлять нас на следующем чемпионате мира. Играйте с удовольствием и свободно, потому что вся Бразилия будет с вами!» — написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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