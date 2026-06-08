«ПСЖ» нацелен на приобретение хавбека «Астон Виллы» стоимостью € 115 млн — The Telegraph

Французский «ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Моргану Роджерсу. По информации The Telegraph, руководство парижского клуба рассматривает 23-летнего вингера как идеальное усиление для своей атакующей линии в следующем сезоне. Парижский клуб уже связался с окружением игрока, чтобы выяснить его готовность перейти в Лигу 1.

Потенциальная сделка может стать одной из самых дорогих в текущем трансферном окне. Руководство «Астон Виллы» осведомлено о ценности своего ключевого игрока и не намерено отпускать его за сумму ниже € 115 млн.

В этом сезоне Роджерс провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 90 млн.