«Акрон» назвал трёх специалистов, которые войдут в тренерский штаб нового наставника

Деян Фияла, Саша Семереди и Никола Станкович войдут в тренерский штаб «Акрона», возглавляемый наставником Срджаном Благоевичем.

Ассистентом главного тренера станет Деян Фияла, который трудился в штабе Благоевича в «Каспии», «Астане», «Дебрецене» и «Партизане», а ранее также работал в софийском ЦСКА, «Напредаке», «Бачке», «Металаце» и «Вождоваце».

Саша Семереди присоединится к команде в качестве тренера по физической подготовке. 37-летний специалист помогал Благоевичу в Венгрии и Сербии – «Бежании» и «Партизане». До совместной работы с Срджаном Саша отвечал за физическую подготовку в «Сошо», «Алавесе», «Войводине» и «Црвене Звезде».

Никола Станкович займёт позицию тренера-аналитика. В этой должности он ранее работал в чемпионатах Сербии, Албании, Венгрии и Саудовской Аравии.

В клубе продолжат работу тренер вратарей Александр Шульга, тренеры по силовой и физической подготовке Сергей Шергин и Никита Елесин, тренер-аналитик Дмитрий Жариков и видеооператор Ильхам Баймуратов.

Ранее клуб объявил о назначении Срджана Благоевича на пост главного тренера тольяттинской команды.