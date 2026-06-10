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Португалия — Нигерия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию 10 июня 2026

Португалия — Нигерия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Магальяйнш Песоа» в португальском городе Лейрия. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию товарищеского матча Португалия — Нигерия в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португальская национальная команда примет участие на чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Португалии сыграет в одной группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Португалии располагается на пятой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Нигерийская национальная команда занимает 26-е место в этом списке.

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