Смолов рассказал о разговоре с Талалаевым о возвращении в профессиональный футбол

Бывший форвард сборной России Фёдор Смолов поделился информацией о разговоре с тренером калининградской «Балтики» Андреем Талалаевым. Нападающий сообщил, что они знакомы давно и обсуждали возможность его возвращения в профессиональный футбол.

— У вас был разговор с Талалаевым по поводу возвращения в футбол. Не поделитесь деталями?

— Мы с Андреем Викторовичем Талалаевым давно знакомы. Пока серьёзных и официальных предложений не было. Но мы с ним разговаривали на тему потенциального возвращения меня в качестве футболиста.

— И каков был итог этого разговора?

— Пока никаков.

— Правильно понимаю, что у Брайана Хиля может появиться серьёзный конкурент?

— Ну, ему восстановиться ещё нужно, — приводит слова Смолова Legalbet.

Последним профессиональным клубом Смолова стал «Краснодар», с которым он в сезоне-2024/2025 стал чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги. После этого 36-летний нападающий выступал в Фонбет Кубке России за медийный клуб «БроукБойз».